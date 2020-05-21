Что посмотреть? ⟩ Новинки июня: Сериалы с Лапенко, Исаковой и Горбачевой

"Чики" (сериал с Антоном Лапенко)

Когда: с 4 июня

На платформе more.tv 4 июня стартует сериал "Чики". Запланировано 8 серий. Вдень премьеры будет показано сразу две серии. Это драма с элементами комедии о четырех подругах из глубинки, которые больше не хотят работать на трассе. Женщины решили начать свой бизнес - открыть фитнес-клуб.

В ролях: Ирина Горбачева, Ирина Носова, Алена Михайлова, Варвара Шмыкова, а еще (приятный сюрприз) Антон Лапенко.

"Я могу тебя уничтожить"

Когда: с 8 июня

Сериал о насилии. Жительница Лондона Арабелла (Михаэла Коэл) – уверенная в себе молодая англичанка, у которой много крутых друзей, парень в Италии и успешная карьера писательницы. Однажды в ее напитке отказывается наркотик. Теперь Арабелле необходимо восстанавливать каждую деталь своей жизни заново. Доступно на "Амедиатеке".

"Надежда"

Когда: с 18 июня

Это новый проект от создателей сериала "Бывшие" (хит сервиса START). Это история обычной москвички, которая на самом деле безжалостный наемный убийца. Но женщина устала вести двойную жизнь.

В главных ролях у Виктория Исакова.

"Перри Мэйсон"

Когда: с 22 июня

Новинка HBO. Детективный сериал о событиях в Америке 30-х годов. Адвокат Перри Мэйсон нередко лично занимается расследованием дел своих клиентов, и в этом ему помогает частный детектив Пол Дрейк.