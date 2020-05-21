Чт, 21.05.2020
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Игрока "Тоттенхэма" могут оштрафовать из-за стрижки

Серж Орье

ФОТО: Reuters/ScanPix

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" может оштрафовать своего защитника Сержа Орье. Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что причиной этому может стать новая стрижка футболиста. Дело в том, что Орье пригласил к себе домой парикмахера, а затем в своём Instagram разместил фото с ним. Ни масок, ни соблюдения дистанции - нет.

"Мы расследуем обстоятельства и разберемся с инцидентом соответствующим образом", - заявил представитель "Тоттенхэма".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Издание сообщает, что это уже третий случай нарушения режима самоизоляции игроком за последние несколько недель. Ранее защитник опубликовал видео пробежки с другом, а позже - совместных тренировок с товарищем по команде Муссой Сиссоко.

Орье в нынешнем сезоне провёл 33 матча, в которых отметился двумя голами. "Тоттенхэм" в данный момент идёт на восьмом месте в чемпионате Англии, который приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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