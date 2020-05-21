Умер лось, который в воскресенье бегал по Риге

По словам Берциса, тело лося нашли местные жители и сообщили о находке в полицию.

RUS.TVNET связался с ветеринарной клиникой Dr. Beinerts - ее сотрудники были привлечены к поимке лесного гостя. В телефонном разговоре с RUS.TVNET сотрудница клиники сказала, что причины смерти животного могут быть разными - например, сильный стресс. Передозировка снотворным исключена - после того, как для поимки лося усыпили, он очнулся и ходил. В лес его выпускали без видимых проблем со здоровьем.

Как сообщалось, в воскресенье, 18 мая, начиная с середины дня с интервалом в несколько часов Рижская муниципальная полиция получила три звонка о лосе, бродящем по Риге. В первые два выезда полиции животное уже успело покинуть место своего нахождения, однако после третьего звонка представителям правопорядка удалось установить его местонахождение.

Было заметно, что лось напуган, он заблудился в "городских джунглях". Чтобы поймать животное, полиция привлекла специалистов из ветеринарной клиники Dr. Beinerts.