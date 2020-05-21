Чт, 21.05.2020
По возвращении, как всегда, я сразу начала думать о следующей поездке. Еще не зная, что совсем скоро это потеряет смысл. Это фотография из последнего путешествия, и мне тоскливо, что я не знаю, когда будет следующее. Мария Кобызева, журналист TVNET

Смягчены ограничения в сфере образования, культуры и спорта

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С 1 июня будут смягчены ограничения в сферах очного обучения, спортивных тренировок и любительского искусства, введенные ранее с целью ограничить распространение Covid-19. Такое решение приняло в четверг правительство Латвии. 

Кабинет министров принял решение разрешить спортивные тренировки для взрослых участников латвийских сборных, олимпийцев и паралимпийцев, игроков высших лиг. Смягчения не касаются представителей сферы боевых искусств. К представителям этой сферы не будет относиться требование соблюдать дистанцию в два метра.

С 1 июня также разрешено: 

  • Очно сдавать государственные экзамены, в том числе по профессиональной квалификации, вступительные проверочные работы в основных и средних школах, в том числе и для учеников профессиональных программ
  • Проведение детских летних лагерей
  • Очное обучение по программам повышения квалификации, профессионального образования для взрослых
  • Очные занятия в кружках по интересам  
  • Проводить репетиции и осуществлять деятельность творческих коллективов на улице и в помещениях при соблюдении дистанции и требований эпидемиологической безопасности. Это касается хоров, различных коллективов народной музыки

Как известно, в Латвии до 9 июня продлен режим чрезвычайной ситуации. 

Информация будет дополнена. 

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