Смягчены ограничения в сфере образования, культуры и спорта

Кабинет министров принял решение разрешить спортивные тренировки для взрослых участников латвийских сборных, олимпийцев и паралимпийцев, игроков высших лиг. Смягчения не касаются представителей сферы боевых искусств. К представителям этой сферы не будет относиться требование соблюдать дистанцию в два метра.