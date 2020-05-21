Винькеле: если не станет хуже, в мероприятиях смогут участвовать больше людей

Касательно мероприятий под открытым небом "шаг может быть шире", однако "мы не говорим о тысячах", сказала Винькеле. На данный момент идут дискуссии о том, в каком темпе может увеличиваться максимальное число участников на мероприятиях.

Министр отметила: эпидемиологи и инфекционисты не поддерживают идею о том, чтобы разрешить летом проводить мероприятия с участием нескольких тысяч человек.

"Да, соседи-эстонцы свободу собраний меняют с большим размахом, но это осознанный выбор правительства Латвии - быть более осторожными", - сказала Винькеле, отметив, что это решение каждой страны по отдельности.

С учетом того, что в мире нет примеров для подражания в вопросах смягчения ограничений, правительство приняло решение более осторожно подходить к этим вещам, оценивая влияние послаблений в разрезе четырех недель.

Ранее Минздрав сообщал, что если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, то разрешенное число участников частных и общественных мероприятий могут увеличить с нынешних 25 до 50.