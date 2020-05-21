"Полицейский с Covid-19 нарушил карантин". Полиция опровергла информацию, которой делятся в сети

На своей странице Facebook представители Земгальского регионального отделения Государственной полиции написали, что с 19 мая в социальных сетях распространяется информация о том, что сотрудники полиции действуют незаконно, нарушают ограничения, введенные в связи с режимом ЧС, а также злоупотребляют своим служебным положением. Полиция рассказала, что было на самом деле.

Во вторник, 19 мая, в социальных сетях была опубликована информация о том, что 19 апреля, основываясь на информации, предоставленной Госполицией, о том, что у одного из сотрудников правоохранительных органов в Айзкраукле был подтвержден Covid-19, некая женщина по телефону сообщила о сотруднике полиции, который, возможно, нарушил режим карантина.

Чтобы проверить полученную информацию полицейские Айзкраукле немедленно отправились по указанному женщиной адресу, где находился сотрудник полиции, который, по ее мнению, нарушал ограничения, установленные во время чрезвычайной ситуации.

По дороге на место происшествия сотрудники правоохранительных органов узнали, что их коллега носил еду своему родственнику, откуда уже ушел, поэтому полицейские пошли в квартиру к звонившей женщины, чтобы объяснить, что сотрудник полиции, на которого она указала, здоров и ничего не нарушил.

После того, как сотрудники правоохранительных органов уехали, женщина пошла в соседний дом, где пыталась разобраться в произошедшем. Она начала вести себя агрессивно и использовать нецензурную лексику в присутствии детей.

Была вызвана полиция и написано заявление об агрессивном поведении и эмоциональном насилии над ребенком.

В связи с описанными событиями, 29 апреля в полицию поступило заявление о сотрудниках правоохранительных органов, которые могли нарушить ограничения и запреты, установленные во время чрезвычайной ситуации, а также злоупотребили своим служебным положением. Госполиция сообщает, что начата проверка, которая все еще продолжается.