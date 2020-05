"Фантастическая девочка". Фигуристка Трусова сменила Тутберидзе на Плющенко. Почему это вызвало скандал?

В эту пятницу в 13:00! Мы с Алёной проведём тренировку в прямом эфире⚡️ Присоединяйтесь к нам, будет весело и продуктивно💪🏼😜 Ждём всех!🤗 ~ This Friday at 13:00! We’ll have live training together with Aliona⚡️ Join us, it will be fun and productive💪🏼😜 Waiting for everybody!🤗 ~ #тренировка #домашниетренировки #training #livetraining

