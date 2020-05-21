"Фантастическая девочка". Фигуристка Трусова сменила Тутберидзе на Плющенко. Почему это вызвало скандал?

Многократный олимпийский медалист уже вошел в историю фигурного катания как исполнитель сложнейших прыжков и одновременно новатор утонченного хореографического стиля, однако как тренер Плющенко еще не достиг заметных успехов.

Александре Трусовой через месяц исполнится лишь 16 лет и она еще не выиграла ни одного "взрослого" международного соревнования, но уже знаменита своими прыжками в четыре оборота. Она первой в истории женского фигурного катания сделала четверной лутц, тулуп и флип и несколько уникальных каскадов 4+3 оборота в одной программе.

Саша родилась и начинала тренироваться в Рязани, а в московскую группу тренера Этери Тутберидзе перешла в возрасте 12 лет. В этой группе воспитывались и достигли золотых медалей Олимпиад и чемпионатов мира Евгения Медведева и Алина Загитова. Чемпионка Европы Алёна Косторная и чемпионка России Анна Щербакова, стоящие в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU) выше Трусовой, также подопечные Тутберидзе.

Трусова не первая, кто уходит от "звездного" тренера: в 2015 году от нее ушла чемпионка Игр в Сочи Юлия Липницкая; также Евгения Медведева после серебра Олимпиады-2018 ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Положение вещей, при котором у одних и тех же наставника и хореографа занимаются главные соперницы, Медведева и Загитова, по мнению обозревателей, могло тормозить развитие спортсменки, хотя сами фигуристки уверяли, что ни ревности, ни нездоровой конкуренции в группе Тутберидзе не было.

Переход Саши Трусовой в академию Плющенко, как когда-то соперничество Медведевой и Загитовой, вызвало споры и скандалы. Хореограф группы Тутберидзе намекнул в интервью, что Трусову "переманили" обещанием неких выплат.

Еще полгода назад, в декабре 2019 года, когда олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила, что берет паузу в спорте, команда Этери Тутберидзе обвиняла Плющенко в попытках "затащить" Алину в свою академию.

"Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов только мешают нашей профессиональной работе", - заявил тогда штаб Тутберидзе.