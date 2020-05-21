Чт, 21.05.2020
На ее день рождения пришел почти весь класс, такой шумной компанией за пределами школы они больше не собирались и не соберутся минимум до осени. Александр Овсянников, журналист TVNET
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За последние сутки Covid-19 констатирован в новом крае Латвии

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За прошедшие сутки Covid-19 впервые был констатирован в Вецпиебалгском крае, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний (SPKC). 

За сутки четыре новых случая заражения зафиксированы в Риге, два - в Лиелвардском крае. По одному случаю зарегистрировано в Лиепае и Приекульском крае.

Заболевание Covid-19 констатировано уже в 77 самоуправлениях Латвии. 

Напомним, в минувшие сутки на Covid-19 в Латвии проверено 1870 образцов, положительными оказались девять. За прошедшие сутки скончался один человек в возрастной группе от 55 до 60 лет.

 

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