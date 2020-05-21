За последние сутки Covid-19 констатирован в новом крае Латвии

За сутки четыре новых случая заражения зафиксированы в Риге, два - в Лиелвардском крае. По одному случаю зарегистрировано в Лиепае и Приекульском крае.

Заболевание Covid-19 констатировано уже в 77 самоуправлениях Латвии.

Напомним, в минувшие сутки на Covid-19 в Латвии проверено 1870 образцов, положительными оказались девять. За прошедшие сутки скончался один человек в возрастной группе от 55 до 60 лет.