За последние сутки Covid-19 констатирован в новом крае Латвии

За прошедшие сутки Covid-19 впервые был констатирован в Вецпиебалгском крае, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний (SPKC).
За сутки четыре новых случая заражения зафиксированы в Риге, два - в Лиелвардском крае. По одному случаю зарегистрировано в Лиепае и Приекульском крае.
Заболевание Covid-19 констатировано уже в 77 самоуправлениях Латвии.
Напомним, в минувшие сутки на Covid-19 в Латвии проверено 1870 образцов, положительными оказались девять. За прошедшие сутки скончался один человек в возрастной группе от 55 до 60 лет.
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