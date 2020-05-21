Новое событие фестиваля Botānika: путешествие по Латвии и концерт Максима Бусела

В программе самые вдохновляющие и красивые мировые хиты в джазовой аранжировке.

Максим Бусел - один из самых талантливых молодых актеров, обладатель премии "Актер года", музыкант и вокалист. Зрители моментально попадают под его творческое обоняние. Максима отличает самобытное исполнение, прекрасный вокал и изумительная пластика.

В его арсенале концерты с джаз-коллективом Gentlemoon, в том числе на латвийском радио, музыкальные клипы и яркие театральные работы с ведущими режиссерами. Играет в спектаклях "1900. Легенда о пианисте", "Пять песен по памяти", "Любить", "Король Лир" и других.

Кроме музыкального события организаторы подготовили интересную программу для гостей мероприятия под названием "Следуй за Белым Кроликом". На протяжении дня в пейзажах удивительно живописной усадьбы Kalnmuižas pils пройдет изысканный пикник, акварельный мастер класс и пленэр с мастерами из художественной студии IZO Art, ужин в эко-ресторане с большим выбором блюд из натуральных продуктов Курземского края и вечернее чаепитие в компании белого кролика Уга - талисмана усадьбы.

Сейчас самое время ощутить прелести латвийского туризма и познакомиться с великолепными местами отдыха, многие из которых превосходят зарубежные аналоги. Kalnmuizas pils - великолепная просторная усадьба, расположенная в области Кандава, на живописном склоне левого берега реки Абавы, в 10 км от города Кандава и в 100 км от Риги. Усадьба находится на холме, откуда открывается великолепный вид на яблоневый сад. В усадьбе расположен элегантный отель и эко-ресторан.

В соответствии с правилами, мероприятие смогут посетить всего 20 зрителей.