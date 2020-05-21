Движение было парализовано на девять часов. Что произошло на шоссе А3 возле Валмиеры

Водитель грузовика выбрался из кабины, и практически сразу после этого фура загорелась. Он позвонил спасателям, и пока они были в пути, водитель собственными силами пытался потушить возгорание.

"Прибыв на место происшествия, мы констатировали, что горит грузовик. Фура была наполнена древесными гранулами. Общая площадь возгорания составляла около 45 квадратных метров", - рассказал командир Валмиерского подразделения Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Айгар Пулле.

Если с горящим транспортным средством спасателям удалось справиться относительно быстро, то горевший груз вызвал проблемы. На место происшествия были вызваны как дополнительные бригады, так и тракторная техника.

Из-за того, что фура остановилась на виадуке, движение по этой дороге было полностью закрыто более девяти часов.

"Работа затянулась, потому что было сложно извлечь гранулы из автомашины. Наши работники использовали гидравлические резаки", - прокомментировал Пулле.

Причину пожара предстоит узнать Госполиции. Согласно текущей версии, произошло замыкание электроники грузовика.

Движение по шоссе было восстановлено около 16:00.

Видео: Сюжет Degpunktā (на латышском языке)