Фото ⟩ Смотрите, как изнутри выглядит офисный центр Origo One

Галерея: Как выглядит бизнес-центр Origo One изнутри

Представители указывают, что новый бизнес-центр Origo One является инновационным проектом развития, который соответствует стратегии Linstow о смешанном использовании городской среды, как это происходит в Норвегии.

"В Origo One оборудовано пять озелененных внутренних дворов, они дополнены просторными террасами и интенсивным озеленением помещений. У каждого офиса есть свой двор в центре Риги, и это чрезвычайно важный фактор для повышения продуктивности труда и эмоционального комфорта", - так разъяснил идею благоустройства архитектор Артур Мартинсонс.

20 апреля в качестве первого арендатора офисного центра к работе приступило предприятие розничной франшизной сети Narvesen Baltija, к которому скоро присоединятся Hili Properties, Colliers International, LETA и TVNET.

С открытием расширенной части торгового центра Origo, в том числе бизнес-центра Origo One, завершилась первая очередь строительных работ в т/ц Origo. Вторая очередь строительных работ будет продолжаться до полного завершения объекта, которое планируется этой осенью.