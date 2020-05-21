Чт, 21.05.2020
На ее день рождения пришел почти весь класс, такой шумной компанией за пределами школы они больше не собирались и не соберутся минимум до осени. Александр Овсянников, журналист TVNET

airBaltic в июне возобновит полеты из Таллинна в Париж, Вену и Берлин

Аэропорт "Рига" 18 мая

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Национальная авиакомпания airBaltic с начала июня будет обслуживать авиарейсы из Таллина в Париж, Вену и Берлин.

Рейсы на авиалинии Таллин - Париж начнутся 1 июня, а на линии Таллин - Вена 2 июня. Рейсы на обеих линиях будут выполняться трижды в неделю, сообщила авиакомпания.

Рейсы Таллин - Берлин начнутся 4 июня и будут выполняться четыре раза в неделю.

Из Риги airBaltic уже летает в Таллин, Вильнюс, Франкфурт, Осло. C 25 мая 2020 года возобновит прямые рейсы из Риги в Хельсинки и Мюнхен, а с 1 июня 2020 года - из Риги в Берлин.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ