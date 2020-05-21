В Елгаве от балкона девятиэтажки отвалилась бетонная конструкция

🇱🇻 Loka maģistrālē #Jelgava #Latvija dzīvojamās mājas balkonam nolūzušas margas. Glābēji noņem nedrošās metāla konstrukcijas.

📸 Inese Upeniece pic.twitter.com/yqqijabLPO — BreakingLV (@breakinglv) May 21, 2020

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола сообщила, что в 17:02 был получен вызов о том, что на одном из балконов девятиэтажки висит его бетонная часть.

Прибывшие на место происшествия спасатели ограничили территорию и демонтировали эту и еще одну конструкцию, которая потенциально могла угрожать безопасности окружающих.

Сообщается, что никто не пострадал. На месте происшествия также дежурила полиция самоуправления.

Согласно данным архива LETA, за последний год о различных поврежденных конструкциях на балконах в Елгаве сообщалось многократно.