Чт, 21.05.2020
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В Елгаве от балкона девятиэтажки отвалилась бетонная конструкция

ФОТО: Twitter/@breakinglv/Inese Upeniece

В четверг, 21 мая, от одного из балконов многоквартирного дома в Елгаве оторвалась защитная бетонная конструкция. 

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола сообщила, что в 17:02 был получен вызов о том, что на одном из балконов девятиэтажки висит его бетонная часть. 

Прибывшие на место происшествия спасатели ограничили территорию и демонтировали эту и еще одну конструкцию, которая потенциально могла угрожать безопасности окружающих.

Сообщается, что никто не пострадал. На месте происшествия также дежурила полиция самоуправления. 

Согласно данным архива LETA, за последний год о различных поврежденных конструкциях на балконах в Елгаве сообщалось многократно.

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