Алёна Голоснова - экс-волейболистка, блогер и мама особенной дочери

Алёна становилась бронзовой призёркой чемпионата России по волейболу в составе "Уралочки" из Екатеринбурга. Также девушка выступала за молодёжную сборную России и благодаря своей внешности была украшением волейбольного мира.

В 2014 году контракт Голосновой с клубом закончился и она перебралась в Москву, правда, вместо продолжения карьеры в волейболе девушка разослала резюме по фитнес-клубам, в одном из которых и нашла работу.

Сейчас Алёна популярный блогер, у которой более 200 тысяч подписчиков в Instagram.

Тренировки, здоровый образ жизни, правильное питание и блог стали для бывшей спортсменки новой профессией. С волейболом Алёна завязала в 22 года.

Большой акцент Голоснова делала именно на Instagram, который она принялась "раскручивать", когда ещё играла в волейбол. Эффектные, а порой и откровенные фотографии помогли девушке в короткие сроки обзавестись солидным числом подписчиков.

Алёна активно участвует в целом ряде проектов, которые связаны со здоровым образом жизни. Кроме того, она консультирует подписчиков по вопросам правильного питания.

Помимо всего вышеперечисленного, Алёна - мама особенной дочери. У девочки редкое заболевание - синдром Ретта. Когда экс-волейболистка узнала о диагнозе Софии, она не отчаялась. Несмотря на то, что у ребенка происходит отставание как в психоэмоциональном развитии, так и в физическом, Голоснова верит в то, что им удастся победить эту болезнь.

"После того как я узнала диагноз, мне хватило четырёх дней, чтобы полностью восстановиться. С тех пор я ни слезинки на этот счёт не проронила", - сказала Алёна в интервью.

Алёна постоянно занимается развитием дочери и проходит курсы реабилитации и поддерживающей терапии. Всё это, естественно, стоит немалых денег, но бывшая спортсменка никогда не просила помощи у своих многочисленных подписчиков.