Россия готовится к протестам, власти потратили $100 млн на оружие для разгона митингов

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Вспышка эпидемии в городке в Курганской области - специальный репортаж.
- Навальный и социологи группы Белановского о протестных настроениях в России.
- Власти потратили $100 млн на нелетальное оружие для разгона митингов.
- Как в Москве штрафуют добросовестных людей за нарушение карантина.
- Минздрав Украины заказал тест-систему на коронавирус, но не закупает ее.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 21.05.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.
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