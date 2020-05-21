Чт, 21.05.2020
На ее день рождения пришел почти весь класс, такой шумной компанией за пределами школы они больше не собирались и не соберутся минимум до осени. Александр Овсянников, журналист TVNET
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Россия готовится к протестам, власти потратили $100 млн на оружие для разгона митингов

ФОТО: AFP/SCANPIX

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:  

  • Вспышка эпидемии в городке в Курганской области - специальный репортаж.
  • Навальный и социологи группы Белановского о протестных настроениях в России.
  • Власти потратили $100 млн на нелетальное оружие для разгона митингов.
  • Как в Москве штрафуют добросовестных людей за нарушение карантина.
  • Минздрав Украины заказал тест-систему на коронавирус, но не закупает ее.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 21.05.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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