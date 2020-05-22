Пт, 22.05.2020
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Сотрудники VUGD спасли хорька, помогли собаке и котам

Автомобили VUGD. Иллюстрация

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) в четверг в Бауске  помогли домашнему хорьку, который попал в неловкую ситуацию. 

Представитель VUGD Агрита Витола рассказала, что животное застряло в моторном отделении автомобиля. Спасатели его вызволили и передали хозяевам. 

Кроме хорька, спасатели в Юрмале помогли собаке, которая запуталась в цепи и заборе из сетки, а в Риге сняли с деревьев трех котов, неспособных спуститься на землю самостоятельно. 

В Балви спасатели из подвала многоквартирного дома вынесли ужа и выпустили в лес. 

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