Сотрудники VUGD спасли хорька, помогли собаке и котам

Представитель VUGD Агрита Витола рассказала, что животное застряло в моторном отделении автомобиля. Спасатели его вызволили и передали хозяевам.

Кроме хорька, спасатели в Юрмале помогли собаке, которая запуталась в цепи и заборе из сетки, а в Риге сняли с деревьев трех котов, неспособных спуститься на землю самостоятельно.

В Балви спасатели из подвала многоквартирного дома вынесли ужа и выпустили в лес.