Сотрудники VUGD спасли хорька, помогли собаке и котам

Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) в четверг в Бауске помогли домашнему хорьку, который попал в неловкую ситуацию.
Представитель VUGD Агрита Витола рассказала, что животное застряло в моторном отделении автомобиля. Спасатели его вызволили и передали хозяевам.
Кроме хорька, спасатели в Юрмале помогли собаке, которая запуталась в цепи и заборе из сетки, а в Риге сняли с деревьев трех котов, неспособных спуститься на землю самостоятельно.
В Балви спасатели из подвала многоквартирного дома вынесли ужа и выпустили в лес.
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