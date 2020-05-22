Видео ⟩ Кошки филиппинской журналистки устроили эпичную драку в прямом эфире

Услышав рычание, женщина обернулась. Увидев происходящее она попыталась сдержать улыбку, а затем занервничала, видимо, боясь, что питомцы могут сорвать эфир.

Журналистка явно не понимала, как ей себя вести до конца интервью: то ли сделать вид, что ничего не происходит, то ли выгнать животных.

Однако именно из-за кошек интервью Дорис посмотрело огромное количество людей во всем мире. У женщины и ее домашних любимцев даже возникли фанаты, которые теперь специально смотрят ее эфиры, надеясь, что там вновь появится что-то зрелищное.