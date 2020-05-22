Видео ⟩ Кошки филиппинской журналистки устроили эпичную драку в прямом эфире

Журналистка Дорис Бигорния из Филиппин, как и многие в настоящее время, работает из дома. Так в одном из выпусков она и вышла в прямой эфир, чтобы взять интервью у спикера. На фоне возникли две ее кошки и начали эпично драться.
Услышав рычание, женщина обернулась. Увидев происходящее она попыталась сдержать улыбку, а затем занервничала, видимо, боясь, что питомцы могут сорвать эфир.
Журналистка явно не понимала, как ей себя вести до конца интервью: то ли сделать вид, что ничего не происходит, то ли выгнать животных.
Однако именно из-за кошек интервью Дорис посмотрело огромное количество людей во всем мире. У женщины и ее домашних любимцев даже возникли фанаты, которые теперь специально смотрят ее эфиры, надеясь, что там вновь появится что-то зрелищное.
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