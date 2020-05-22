Видео ⟩ Нино Нинидзе поделилась кадрами с дерзкой и сексапильной фотосессии

Возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе на своей Instagram-странице поделилась воспоминаниями о фотосессии. Она призналась, что вот именно по ним она скучает.
"Ну этого особенно не хватает", - написала Нино под видео.
Первым комментарий оставил Максим Виторган: "Фотограф крепкий".
Знакомые и коллеги 28-летней актрисы заметили, что фотосессию организовать сейчас можно, ведь фотостудии работают.
Подписчики девушки пришли в восторг.
"Сексуальность, женственность и в то же время сила и мощь!", "Красоточка!", "Какая же вы невероятная красавица, глаз не оторвать!", "У вас очень модельная фактура", "Вы очень красивая", - писали фолловеры.
Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган развелись в 2019 году. В настоящее время Ксения счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым, а Максим находится в романтических отношениях с Нино Нинидзе. Впервые об их романе СМИ заговорили летом 2019 года.
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