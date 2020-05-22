Ни денег, ни зрителей. Что происходит с возобновлением чемпионата России по футболу

Чемпионат был приостановлен 17 марта после 22-го тура - тогда в России начинали вводить ограничительные меры. В турнирной таблице на тот момент лидировал петербургский "Зенит". На девять очков от него отстают "Локомотив" и "Краснодар", но московский клуб идет выше по дополнительным показателям.

На прошлой неделе Российский футбольный союз (РФС) принял решение возобновить матчи премьер-лиги с 21 июня. При этом в Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиге (ФНЛ и ПФЛ - второй и третий по рангу дивизионы чемпионата) сезон было решено завершить досрочно - клубы заняли места по состоянию на 17 марта.

Клубы, которые займут 15-е и 16-е места в премьер-лиге, в этом сезоне вылетят в ФНЛ. А занимавшие первые два места в ФНЛ по состоянию на 17 марта "Ротор" и "Химки" должны выйти в премьер-лигу. И уже с этим возможны трудности.

"Химки" без денег

У подмосковных "Химок" нет денег на выступление не только в РПЛ, но даже в ФНЛ, и в следующем сезоне, скорее всего, команда будет играть в ПФЛ, заявил 19 мая "Спорт-экспрессу" член наблюдательного совета клуба Александр Волнушкин.

"Два инвестора, которые в свое время хотели зайти в клуб, не получили поддержки от министра спорта Московской области. И все - на этом разговор закончился", - сказал он.

С тем бюджетом, которым располагает клуб, проблематично будет даже остаться в ФНЛ, считает Волнушкин. По его словам, сам клуб не заработал "ни копейки", а все финансирование получал от региональных властей.

Пока непонятно, какой клуб в случае отказа "Химок" от перехода в РПЛ мог бы их заменить. Есть два очевидных варианта - место в высшем дивизионе сохранит клуб, который займет в нем 15-е место, либо туда перейдет команда, занявшая третье место в ФНЛ ("Чертаново"). Решение об этом предстоит принимать РФС.

Матчи без болельщиков

Продажа билетов на матчи и в лучшие времена не занимала первых позиций в структуре доходов российских клубов. Остаток сезона не даст заработать на этом вовсе - матчи будут проводиться при пустых трибунах из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса.

"К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей - ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе. Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально", - говорил глава РПЛ Сергей Прядкин.

По этому же пути идут страны, в которых были приняты решения о возобновлении национальных чемпионатов. Первой из европейских топ-лиг игры возобновила немецкая Бундеслига, и там матчи тоже проходят без зрителей на стадионах.

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