Пт, 22.05.2020
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В июне в Риге уменьшится тариф на теплоэнергию. Это второе снижение за год

Радиатор. Иллюстрация

ФОТО: Pixabay

В Риге тариф на тепловую энергию с июня уменьшится на 5%, сообщили агентству LETA в Комиссии по регулированию общественных услуг (Регулятор).

С 1 июня тариф Rīgas siltums уменьшится на 5% или 2,39 евро за мегаватт-час (МВт·ч) и составит 45,69 евро (без НДС). Этот тариф будет действовать до 31 июля 2021 года. 

С 1 августа 2021 года тариф на тепловую энергию Rīgas siltums составит 46,17 eвро за МВтч без НДС. 

В Регуляторе сообщили, что Rīgas siltums с 1 августа 2019 года получил непредусмотренные доходы в размере 8,1 млн евро за счет уменьшения цены на природный газ. 

В августе прошлого года утвержденный Регулятором тариф Rīgas siltums составил 51,9 евро за МВтч. В этом году благодаря благоприятной ситуации на топливном рынке тариф уже во второй раз снижается. 

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