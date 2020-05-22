В июне в Риге уменьшится тариф на теплоэнергию. Это второе снижение за год

С 1 июня тариф Rīgas siltums уменьшится на 5% или 2,39 евро за мегаватт-час (МВт·ч) и составит 45,69 евро (без НДС). Этот тариф будет действовать до 31 июля 2021 года.

С 1 августа 2021 года тариф на тепловую энергию Rīgas siltums составит 46,17 eвро за МВтч без НДС.

В Регуляторе сообщили, что Rīgas siltums с 1 августа 2019 года получил непредусмотренные доходы в размере 8,1 млн евро за счет уменьшения цены на природный газ.

В августе прошлого года утвержденный Регулятором тариф Rīgas siltums составил 51,9 евро за МВтч. В этом году благодаря благоприятной ситуации на топливном рынке тариф уже во второй раз снижается.