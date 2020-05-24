Этим летом Литва, несомненно, станет одним из самых популярных направлений для латвийских путешественников. Национальное агентство по развитию туризма уже запустило кампанию по популяризации страны - "Открой мир в Литве".

Мало кто знает, что в Литве можно посетить необычные места, напоминающие бесконечные просторы саванны, увидеть поля тюльпанов, которые не отстают от голландских, и даже посетить город, где вместо автобусов курсируют лодки.

"Мы хотим побудить местных путешественников смотреть креативно на текущую ситуацию. Ограничения на поездки не должны лишать радости первооткрытия - часть мира мы можем найти и в Литве", - сказала руководитель контент-проекта Lithuania Travel Герда Буткувиене, добавив, что Литва по-прежнему до конца не исследована и полна сюрпризов.

Литовская Венеция

ФОТО: Rasa Kmitiene

Как и в Венеции, которая пользуется популярностью у туристов со всего мира, главной улицей деревни Минге является река Миния. Моста нет, поэтому, чтобы посетить ближайших соседей, придется сесть за весла. Здесь практически нет той суеты, что характерна для больших городов - лишь гармония и любовь к природе. Из этой прибрежной рыбацкой деревни вы по воде сможете легко добраться до Русне, мыса Венты, Ниды и других городов Куршской косы.

Жемайтийский Версаль

ФОТО: Jūrate Motūžaite

Поместье Плунге, или дворец Огинских, с античными скульптурами на крыше и одним из крупнейших парков в Литве когда-то вдохновил самого М. К. Чюрлениса. В усадебном парке есть семь прудов, которыми можно любоваться не только во время прогулок, но и с террасы рядом с усадьбой.

Литовская Швейцария

ФОТО: Helena Jagello

Нет, на этот раз речь пойдет не о районе городка Йонава, а о пейзаже, который не отстает от величия Альп. Научная тропа на краю скалы у лагуны Каунаса позволяет полюбоваться долиной Кадикю (Долина можжевельников) площадью 5 га, что необычно для Литвы. А если простой прогулки недостаточно, настоящих любителей природы в конце тропы ждет дубово-липовый лес.

Литовский Стоунхендж

ФОТО: Valdas Gegužis

Каменная модель солнечной системы рядом с Литовским музеем этнокосмологии в Молетском районе напоминает оригинальные астрономические точки наблюдения. Музей предлагает взглянуть на не менее мистические связи человека с космическим миром. Те, кого больше интересуют тайны Земли, не должны пропустить смотровую площадку музея - с нее можно полюбоваться лесами и озерами Молетского района.

Литовский Монако

ФОТО: пресс-фото

Когда-то у республики усадьбы Меркине были свой президент, герб, флаг и валюта - она ​​могла стать процветающей страной. Павловская республика была основана в 1767 году. Владелец поместья - президент республики - отменил рабство и позволил крестьянам свободно распоряжаться своей собственностью, заниматься торговлей и ремеслами, предоставил личную свободу, а также основал школу, удвоив таким образом доход поместья. Позже король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский официально признал существование новой страны в своем королевстве. Но удаче Павловской республики пришел конец, когда стало очевидно, что Речь Посполитая рухнет и страну захватит Российская империя, которая в итоге восстановила на этой территории крепостное право. Сегодня о временах прогрессивной республики напоминают сохранившиеся руины поместья XVIII века.

Литовская саванна

ФОТО: Andrius Aleksandravičius

Познавательная тропа по болоту Аукштумала заставит вас почувствовать себя словно в африканской саванне. Нехарактерная для Литвы растительность и необычные пейзажи удивят и покажут, насколько разнообразна природа этой страны!

Маленькая Голландия

ФОТО: пресс-фото

В усадебном парке Бурбишкис Радвилишкского района находится пруд с пятнадцатью островами и одиннадцатью мостами. Холмы окружены каналами, а дорожки усадьбы каждую весну утопают в море около 200 тысяч высаженных тюльпанов. Приусадебный парк украшен скульптурами и памятниками.

Литовский Монмартр

ФОТО: Andrius Aleksandravičius

В "республике Ужупис", расположенной в столице Литвы, царят свобода, креативность и богемная атмосфера. У въезда в "республику" был создан художественный инкубатор, а под мостом в магическую мекку искусства посетителей завлекает русалка - говорят, что, увидев ее однажды, вам больше никогда не захочется покидать это место.

Литовский Помпеи

Пожар в Средневековье, похоже, сохранил историю первой литовской столицы. Сегодня Кярнаве является лишь напоминанием о некогда существовавшем впечатляющем городе.

Балтийская Сахара

ФОТО: Klaudijus Driskius

Песчаные горы с островками зелени на Куршской косе достигают почти 60 метров. Пару сотен лет назад они накрыли несколько деревень, именно поэтому их прозвали "мертвыми". Сегодня это тихое место для прогулок, где вы почувствуете, будто находитесь пустыне.