Covid-19 у соседей: в России рекордная смертность за сутки

Россия

В России за сутки от Covid-19 скончались 150 человек, сообщает РБК со ссылкой на оперативный штаб. Это новый суточный рекорд. Всего с момента начала распространения коронавируса в России скончались 3249 человек.

За минувшие сутки в стране проведено 285,7 тысячи тестов, положительный результат показали 8894, что на 45 больше, чем днем ранее. Всего с начала эпидемии проведено более 8,1 миллиона тестирований, положительными были 326 448. Выздоровели 99 825 человек.

Литва

В минувшие сутки в Литве было подтверждено 11 новых случаев коронавируса, всего - 1604, сообщило в четверг Министерство здравоохранения. Продолжают болеть 424 человека, 1111 выздоровели. В стране от коронавируса скончался 61 человек, еще восемь зараженных этим вирусом умерли по другим причинам.

В четверг было проверено 6039 мазков, общее количество проб, проверенных в лабораториях, составляет 259 043.

Эстония

За последние сутки в Эстонии добавились семь положительных результатов тестирования на коронавирус, новых летальных исходов не было.

За минувшие сутки в Эстонии проведен 881 анализ. По состоянию на утро пятницы госпитализация требовалась 37 пациентам, из них двое находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 314 человек, завершены 325 случаев заболевания.

По состоянию на пятницу выздоровели 1508 человек, у 974 из них, то есть у 64,6 процента, история болезни закрыта, у 534 позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад и они не лечились в больнице.

Новых летальных исходов в течение минувших суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 64 человека.

Беларусь

21 мая, согласно информации на worldometers.info, в стране 32 426 заболевших, 179 скончавшихся, 11 415 выздоровевших. По данным на 22 мая - 33 371 заболевший, т. е на 945 больше. Увеличилось и число летальных исходов - на шесть, до 185. Выздоровели 12 057 человек, то есть на 642 больше, чем 21 мая.

Как известно, данные по Беларуси обновляются не слишком оперативно.