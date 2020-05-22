Источник: Вячеслав Козлов может возглавить рижское "Динамо"

Сообщается, что Козлов - один из претендентов на пост главного тренера рижской команды. Ранее председатель совета правления рижского "Динамо" Юрис Савицкис отмечал, что на пост главного тренера рассматриваются шесть претендентов.

Вячеслав Козлов, завершив карьеру игрока, начал работать ассистентом главного тренера в москвовском "Спартаке". В октябре 2016 года, после серии из четырёх поражений подряд, его контракт был расторгнут.

В прошлом году Козлов стал одним из помощников Боба Хартли в омском "Авангарде", сменив на этом посту Майкла Пелино. В четверг, 21 мая, стало известно, что "Козлов" ушёл из тренерского штаба "Авангарда".

За время карьеры игрока Козлов дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе "Детройт Ред Уингз" (1997, 1998), а также двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе "Салават Юлаев" (2011) и московского "Динамо" (2012).

В минувшем сезоне главным тренером рижского "Динамо" был Гиртс Анкипанс, под руководством которого клуб не смог пробиться в плей-офф.