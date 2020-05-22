фото ⟩ В Рим возвращается нормальная жизнь

Как известно, по состоянию на 22 мая в Италии зарегистрировано 228 006 случаев Covid-19. Скончались более 32 тысяч, выздоровели 134 тысячи.

Итальянцы более двух месяцев жили в условиях жестких ограничений. В начале мая жителям разрешили навещать своих родственников и прогуливаться в парках. Ресторанам разрешили продавать еду на вынос, возобновилась работа на производствах и строительных площадках. В общей сложности около 4,4 млн жителей вернулись на работу.

Галерея: Рим возвращается к нормальной жизни