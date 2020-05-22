На прошлой неделе страны Балтии наконец кокетливо приоткрыли границы друг для друга! В столь скованных условиях для путешествий и отпусков магнитик из Шяуляя или Таллинна по ценности приравнивается к магнитику с Бали или даже Сейшел. А наши соседи, эстонцы, все негодуют - когда уже закончится эта фигня с обязательным расстоянием в 2 метра и можно будет вернуться к обычному расстоянию в 5 метров между людьми? А то надоело уже, столько народу в твоем личном пространстве...

Интересная новость прилетела из США - трем пингвинам из зоопарка Канзас-Сити устроили экскурсию в Музей искусств, чтобы избавить птиц от депрессии. Есть тут знатоки орнитологии?

Как проявляется депрессия у птиц? Суицидальные мысли, которыми они поделились с птичьим психологом?

В общем, в музее пингвины особенно горячо реагировали на картины Караваджо и Моне. А вот современное искусство их не впечатлило... но тут нужно ждать рецензию от навозных жуков, они-то в этом разбираются.

Говоря о досуге, слышали, что в прошлые выходные на стоянке Кипсалы прошло первое drive in кино? Смотреть фильмы можно было, сидя в своей машине. Надеемся, что до начала сеанса зрителей предупредили о внезапных сценах рукопожатия и несоблюдения дистанции в 2 метра. "Не пытайтесь повторить это сами. Все трюки выполнены профессиональными каскадерами".

А еще CSDD начнет рассылать людям более понятные письма о нарушениях и штрафах.

Надеемся, вы тоже растроганы до слез такой заботой. Просто до этого письма писали врачи и было непонятно - это ты на красный свет проехал или направление на анализы прислали. Ладно, на самом деле проблема была в том, что письма "слишком лаконичные".

Теперь ждите томик Донцовой - с завязкой, развитием, кульминацией и убийцей-дворецким. Такой дорогой литературы вы еще не читали.

Ну а мы, отдел маркетинга и богатырского здоровья Balticom, очень рады - на этой неделе на кухнях нашего офиса появились кварцевые лампы! Для полноты картины мы хотели еще и кулеры обклеить фотографиями Кашпировского, но нам не разрешили. Тем, кому меньше 30 лет, объясняем - это такой безумно яркий фиолетовый светильник, который используют для ликвидации микробов, плесени и сетчатки глаза. Теперь завхоз гоняет девчонок, которые на обеденный перерыв приходят в купальниках! Не, ну а у кого еще на работе есть бесплатный солярий!

А вы в команде Эдварда или в команде Джейкоба?

*Яркий обзор событий недели представляет отдел маркетинга и богатырского здоровья Balticom. Хотите высказаться? Пишите!