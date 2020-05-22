Фото ⟩ Дизайнер снял новую рекламную кампании Jacquemus. В роли модели - его бабушка, и она прекрасна!

Дизайнер Симон Порт Жакмюс показал новую главу кампании коллекции весна-лето 2020. В роли автора фотографий выступил он сам, а в роли модели - его бабушка Лилин.
На снимках бабуля позирует в брючных оверсайз-костюмах - белом и цвета фуксии, светло-зеленом сарафане с летящей юбкой, а также в больших соломенных шляпах. Кроме того в кадре многочисленные сумочки - плетеные корзины и маленькие Chiquita.
Ранее Jacquemus уже выпустили несколько глав весенне-летней кампании, включая снятую по FaceTime, однако, как признался сам дизайнер, эта история для него особенная.
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