Фото ⟩ На крыше Alfa показали кино

Посетители киносеансов смогли смотреть кино, не выходя из своих авто.

Галерея: Кино на крыше Alfa

Изначально планировалось организовать один киносеанс, однако из-за большого спроса было принято решение организовать два.

Посетители должны были строго соблюдать правила торгового центра, призванные обеспечить охрану здоровья собравшихся.

Ранее руководитель Alfa Лиене Апине сказала, что "у нас есть возможность обеспечить такие условия, при которых просмотр кино будет удобным и безопасным, одновременно с этим мы следим за соблюдением всех ограничений".