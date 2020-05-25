Следующий бой Бриедиса - когда, где и с какими ограничениями?

"Надо смотреть, какая будет ситуация. Как и в какой стране будет развиваться спортивная жизнь при соблюдении всех мер предосторожности в связи с пандемией. Это и решит, где пройдёт бой", - добавил Зепс.

Во время своих прошлых боёв в "Арене Рига" Бриедис собирал тысячи зрителей. Беря во внимание то, что следующий поединок, скорее всего, придётся проводить при пустых трибунах, готовиться тоже придётся по-другому.

"Пустая арена больше не даёт того преимущества, которое было бы при аншлаге в Латвии. Это будет совсем иначе. Будем также говорить с тренерским штабом о том, как подготовиться к этому на тренировках. Это большая разница - спортсмен выходит на бой с адреналином, который появляется от шума с трибун или без", - сказал Зепс.

В данный момент Бриедис держит себя в хорошей форме, чтобы в любой момент можно было начать тренировочный лагерь, когда появится ясность о следующем поединке.

"Нет такого, что Майрис сидит и ест роллтон. Он тренируется. В пределах возможностей он это делал и тогда, когда спортивные залы были закрыты. Он держит себя примерно на 50% готовности, чтобы не приходилось начинать всё с нуля, когда нужно будет перескочить на режим лагеря. Он "едет", остаётся только включить следующую скорость", - говорит Зепс о физическом состоянии бойца.

Чтобы полноценно подготовиться к бою, Бриедису нужны спарринг-партнёры из-за границы. Доставить их в Латвию, приняв во внимание все меры предосторожности, это большой вызов. Зепс допускает, что нужно будет проконсультироваться с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

"Со спарринг-партнёрами будет сложнее всего. Во-первых, какие авиарейсы вообще будут курсировать. Во-вторых, по прилёту нужно будет 14 дней провести в карантине. Возможно, нужно будет проконсультироваться с SPKC и протестировать партнёров по спаррингу, когда они прилетят", - рассуждал Зепс.

"Нужно смотреть, какая в тот момент будет ситуация. Тогда всё и решится. Это безусловно поменяет планы. Если они прилетят и две недели условно будут неработоспособны, нам это ничего хорошего не даст, это будут сплошные расходы. Обычно они прилетают на одну-две недели, сейчас получится на три-четыре недели. Там ещё много вопросов, которые на данный момент не ясны", - рассказывал Зепс.

За время своей боксёрской карьеры 35-летний Бриедис одержал 26 побед (19 нокаутом) и потерпел одно поражение. В свою очередь, Дортикос, который на год младше Бриедиса, за свою карьеру одержал 24 победы (22 нокаутом), также потерпев одно поражение.

Ожидается, что боксёры в финале будут бороться за пояс чемпиона Международной боксёрской федерации (IBF), который сейчас принадлежит Дортикосу, а также за награду победителя суперсерии - кубок Мохаммеда Али.