Следующий бой Бриедиса - когда, где и с какими ограничениями?

Следующий бой Майриса Бриедиса, скорее всего, пройдёт за границей, ещё и с пустыми трибунами. Об этом в разговоре с TVNET заявил менеджер латвийского боксёра Раймонд Зепс.
Финальный бой второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первой весовой категории (до 90,7 кг) изначально должен был состояться 21 марта в Риге. Затем бой перенесли на 16 мая, а теперь его и вовсе отложили на неопределённое время из-за пандемии коронавируса.
В финальном поединке Бриедис должен был встретиться с кубинским боксёром Юньером Дортикосом. Менеджер латвийского боксёра рассказал, что скоро ситуация может проясниться.
"Руководство суперсерии соберётся через две-три недели. Тогда и можно будет прикинуть примерные сценарии развития событий", - сказал Зепс.
Организаторы определённо хотят провести бой в этом году. Поэтому менеджер Бриедиса думает, что бой придётся проводить без присутствия зрителей.
"Пока что выглядит, что бой будет проходить без зрителей. Вряд ли в мире найдётся такое место, где получится безопасно провести бой в их присутствии", - поделился своим мнением менеджер латвийского спортсмена.
Дортикос живёт и тренируется в США. В этой стране сейчас самое большое число инфицированных и умерших от коронавируса в мире.
"Прилетев в Европу, Дортикосу пришлось бы 14 дней провести на карантине. Где пройдёт бой - в какой-нибудь арене или в телевизионной студии? Осталось ещё много неотвеченных вопросов", - сказал менеджер Бриедиса.
Организаторы суперсерии хотят провести бой в конце лета. Однако Зепс обращает внимание на то, что во время пандемии ситуация в мире меняется очень быстро, а потому и организационные процессы не происходят так быстро, как хотелось бы.
"В договоре обусловлен подготовительный период длиной в два месяца. Июнь и июль могут быть подготовительным этапом, в то время как бой пройдёт в августе или сентябре. Это самый оптимистичный из возможных сценариев", - сказал Зепс.
Скорее всего бой Бриедиса и Дортикоса пройдёт в Европе, но сейчас ещё слишком рано предполагать конкретную страну. Зепс также отметил, что Латвию не стоит исключать из потенциальных мест проведения поединка.
"Говоря о транспортировке, логичнее было бы устраивать бой в Европе, так как суперсерия базируется в Швейцарии. Всё необходимое для организации боя находится на этом континенте. Дортикосу со своей командой легче перелететь через океан, чем всей организации суперсерии. Финансово более выгодно проводить поединок в Старом Свете", - сказал Зепс.
В самом начале пандемии в Латвии было установлено ограничение - собираться в одном месте могли не более 200 человек. Тогда рассматривалась возможность провести бой в "Арене Рига" без присутствия зрителей.
"Мы пришли к выводу, что у одной только суперсерии около 200 работников, которые обслуживают бой", - рассказал менеджер Бриедиса.
Может ли бой пройти в Латвии?
"Латвию пока не стоит исключать из возможных вариантов. Однако, логичнее всё же проводить бой там, где суперсерии будет легче всего его организовать - в Швейцарии, Англии или Германии", - сказал менеджер Бриедиса.
"Надо смотреть, какая будет ситуация. Как и в какой стране будет развиваться спортивная жизнь при соблюдении всех мер предосторожности в связи с пандемией. Это и решит, где пройдёт бой", - добавил Зепс.
Во время своих прошлых боёв в "Арене Рига" Бриедис собирал тысячи зрителей. Беря во внимание то, что следующий поединок, скорее всего, придётся проводить при пустых трибунах, готовиться тоже придётся по-другому.
"Пустая арена больше не даёт того преимущества, которое было бы при аншлаге в Латвии. Это будет совсем иначе. Будем также говорить с тренерским штабом о том, как подготовиться к этому на тренировках. Это большая разница - спортсмен выходит на бой с адреналином, который появляется от шума с трибун или без", - сказал Зепс.
В данный момент Бриедис держит себя в хорошей форме, чтобы в любой момент можно было начать тренировочный лагерь, когда появится ясность о следующем поединке.
"Нет такого, что Майрис сидит и ест роллтон. Он тренируется. В пределах возможностей он это делал и тогда, когда спортивные залы были закрыты. Он держит себя примерно на 50% готовности, чтобы не приходилось начинать всё с нуля, когда нужно будет перескочить на режим лагеря. Он "едет", остаётся только включить следующую скорость", - говорит Зепс о физическом состоянии бойца.
Чтобы полноценно подготовиться к бою, Бриедису нужны спарринг-партнёры из-за границы. Доставить их в Латвию, приняв во внимание все меры предосторожности, это большой вызов. Зепс допускает, что нужно будет проконсультироваться с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
"Со спарринг-партнёрами будет сложнее всего. Во-первых, какие авиарейсы вообще будут курсировать. Во-вторых, по прилёту нужно будет 14 дней провести в карантине. Возможно, нужно будет проконсультироваться с SPKC и протестировать партнёров по спаррингу, когда они прилетят", - рассуждал Зепс.
"Нужно смотреть, какая в тот момент будет ситуация. Тогда всё и решится. Это безусловно поменяет планы. Если они прилетят и две недели условно будут неработоспособны, нам это ничего хорошего не даст, это будут сплошные расходы. Обычно они прилетают на одну-две недели, сейчас получится на три-четыре недели. Там ещё много вопросов, которые на данный момент не ясны", - рассказывал Зепс.
За время своей боксёрской карьеры 35-летний Бриедис одержал 26 побед (19 нокаутом) и потерпел одно поражение. В свою очередь, Дортикос, который на год младше Бриедиса, за свою карьеру одержал 24 победы (22 нокаутом), также потерпев одно поражение.
Ожидается, что боксёры в финале будут бороться за пояс чемпиона Международной боксёрской федерации (IBF), который сейчас принадлежит Дортикосу, а также за награду победителя суперсерии - кубок Мохаммеда Али.
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