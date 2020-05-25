ФОТО: Пресс-фото

Новейшие смартфоны позволяют каждому из нас почувствовать себя профессиональным фотографом – стремительное развитие мобильных фотокамер открывает бесконечные возможности, помогая запечатлеть увиденное и рассказать об этом окружающим.

В основе философии Huawei, как пионера инноваций, всегда была сосредоточенность на улучшении фотовозможностей и стремление к развитию отрасли. Новейшая серия флагманов Huawei P40 оснащена передовыми технологиями, заслужившими высокую оценку компетентных отраслевых экспертов.

Новая эра мобильной фотографии

Флагманы Huawei серии P40, представленные миру совсем недавно, стали основоположниками новой эры мобильной фотографии. Технологии, использованные в смартфонах, созданы в сотрудничестве с легендарной компанией Leica, в результате чего появилась система камер Ultra Vision Leica. Результат высоко оценила ведущая мировая ассоциация TIPA (Technical Image Press Association), удостоив устройства Huawei серии P40 высшей награды в категории фотокамер смартфонов в 2020 году. В то же время устройства получили рекордно высокие оценки в тестах DxOMark, что позволяет смело утверждать, что новая серия смартфонов Huawei P40 обеспечивает непревзойденный опыт фотографирования и видеосъемки.

«Система камер Ultra Vision Leica с улучшенной функциональностью искусственного интеллекта вносит фундаментальные изменения в обычный порядок фото- и видеосъемки. Объединенные в мощную систему новейшие технологии, в том числе крупнейшая из созданных матрица изображений, позволяют делать качественные снимки в любое время суток. Фотографируйте людей, окружающие элементы, природу и любые другие объекты вблизи или издали, в статике или в движении – возможности телефотокамеры Huawei неограниченны, вы сможете запечатлеть все, что считаете важным», – рассказывает руководитель учебных курсов о продукции Huawei в Латвии Александр Екимов (Aleksandrs Jekimovs).

Упомянутую экспертом технологию можно сравнить с каратами бриллианта: коэффициент преломления света у бриллианта зависит от веса драгоценного камня, который измеряется в каратах. Аналогично работает матрица камеры: количество улавливаемого ею света зависит от ее величины, измеряемой в дюймах. Смартфоны Huawei серии P40 оснащены матрицей Huawei Ultra Vision размером 1/1,28 дюйма, в настоящий момент не имеющей аналогов на рынке. Эта сложная комбинация решений оптического дизайна и инженерии обеспечивает великолепное качество изображения и непревзойденную светосилу с низким уровнем шумов даже в условиях плохого освещения.

Внимание к каждой детали

Каждый пиксель матрицы Huawei Ultra Vision с разрешением 50 Мп снабжен двумя фотодиодами, работа которых основывается на улучшенной технологии обработки изображений «четыре в одном». В результате обеспечивается еще более быстрая фокусировка и точность камеры при фотосъемке в темноте или фиксации подвижных объектов. Кроме того, матрица Ultra Vision заменяет традиционные зеленые пиксели из массива цветофильтра RGGB желтыми пикселями, увеличивая светосилу на 40 % и обеспечивая повышенное качество и чистоту изображения при любом освещении.

Фотокамеры Huawei серии P40 оснащены также многоспектровым датчиком цветовой температуры и алгоритмами искусственного интеллекта. «Эти технологии особенно полезны при создании портретов, поскольку сохраняют реалистичные тени на лице, улавливают естественный блеск и текстуру волос. В результате точность репродуцирования изображения увеличивается на 45 %», – рассказывает Александр Екимов.

Потрясающие возможности зума

В смартфоне Huawei P40 Pro установлена оптическая телефотокамера с призмой, отражающей свет под углом 90 градусов и направляющей его в горизонтальную плоскость, достигая пятикратного оптического зума и пятидесятикратного цифрового зума.

Более того, в смартфоне Huawei P40 Pro используется широкоугольная камера (Ultra Wide Cine Camera) с большой матрицей размером 1/1,54 дюйма и соотношением сторон 3:2. Устройство способно снимать до 7680 кадров в секунду и обеспечивает возможность видеосъемки при слабом освещении (ISO51200). Широкоугольная камера также поддерживает технологию слияния SedecimPixel, помогающую получить объединенные пиксели размером 4,48 мкм. Благодаря такой комбинации достигается выдающееся качество видео.

Эксперт Huawei добавляет: «Пользователи новых смартфонов оценят и функцию Directional Audio Zoom, благодаря которой микрофоны, установленные в верхней, нижней и оборотной частях смартфона, точно улавливают каждый окружающий звук. Приближая конкретный объект при видеосъемке, смартфон усиливает и звучание этого объекта. Данная система также эффективно фильтрует другие фоновые шумы, например, если съемка ведется в толпе, где много шумов, чтобы сфокусировать звук на говорящем, достаточно просто приблизить его».

Неограниченные возможности

Благодаря мощным возможностям искусственного интеллекта (ИИ) чипсета Kirin 990 5G, устройства Huawei серии P40 способны идентифицировать и обрабатывать объекты в реальном времени. Новая функция ИИ Best Moment делает динамичные «моментальные» фотоснимки до и после нажатия кнопки съемки. В это время процессор одновременно анализирует несколько кадров, пересматривая более 30 поз и более 90 выражений лица на каждой фотографии. Затем пользователь может выбрать наиболее предпочтительный для него фотоснимок прямо из галереи.

Смартфоны Huawei P40 Pro оснащены автофокусной (АФ) камерой 32 Мп, инфракрасной (IR) камерой глубины (IR Depth Camera), а также датчиком близости и окружающей среды под экраном. Эти улучшенные компоненты предлагают пользователям новые функции. Модуль фронтальной камеры поддерживает АФ, помогая ей сфокусироваться на лице пользователя. Кроме того, он поддерживает видеосъемку в качестве 4K UHD.

Такова серия Huawei P40 – шедевр мобильной фотографии и видеосъемки. Она объединяет в себе знания и усердный труд ученых, математиков, фотографов и художников со всего мира, позволяя Huawei преобразовывать свет в высококачественные изображения, а каждому пользователю устройства – запечатлеть самые дорогие ему воспоминания на профессиональном уровне.