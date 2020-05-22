Пт, 22.05.2020
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Фото ⟩ Линда Линн устроила полный очарования концерт для 20 человек

Концерт Линды Линн в Hanzas perons

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

С 21 мая три вечера подряд в помещениях зала Hanzas perons начинается новая концертная серия "Концерт в первом ряду" (Koncerts pirmajā rindā). В нем примут участие латвийские музыканты, которые представят акустические программы в уютной атмосфере. 

На первом мероприятии выступила очаровательная Линда Линн. Певица представила произведения известных авторов, а также свои собственные композиции. Смотрите наш фоторепортаж!

Фото: концерт Линды Линн

На 22 мая запланирован концерт Иоланты Гулбе-Пашкевичи и саксафониста Дениса Пашкевича, а 23 мая можно будет насладится вечером с Катриной Гупало и пианистом Андреем Осокиным.

28, 29 и 30 мая выступят Карлис Лация и Айя Витолиня, маэстро Раймонд Паулс и Динара Рудане, а также пианист Артем Сарви и басист Эдвин Озолс с театральным режиссером Владиславом Насташевым. 

Каждый концерт будет длиться по 45 минут. Его смогут посетить только 20 человек. 

На мероприятии принимаются все необходимые средства безопасности. 

Начало концерта в 18.00, 20.00 и 22.00. Билеты можно приобрести на сайте bilesuserviss.lv.

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