Фото ⟩ Линда Линн устроила полный очарования концерт для 20 человек

С 21 мая три вечера подряд в помещениях зала Hanzas perons начинается новая концертная серия "Концерт в первом ряду" (Koncerts pirmajā rindā). В нем примут участие латвийские музыканты, которые представят акустические программы в уютной атмосфере.
На первом мероприятии выступила очаровательная Линда Линн. Певица представила произведения известных авторов, а также свои собственные композиции. Смотрите наш фоторепортаж!
Фото: концерт Линды Линн
На 22 мая запланирован концерт Иоланты Гулбе-Пашкевичи и саксафониста Дениса Пашкевича, а 23 мая можно будет насладится вечером с Катриной Гупало и пианистом Андреем Осокиным.
28, 29 и 30 мая выступят Карлис Лация и Айя Витолиня, маэстро Раймонд Паулс и Динара Рудане, а также пианист Артем Сарви и басист Эдвин Озолс с театральным режиссером Владиславом Насташевым.
Каждый концерт будет длиться по 45 минут. Его смогут посетить только 20 человек.
На мероприятии принимаются все необходимые средства безопасности.
Начало концерта в 18.00, 20.00 и 22.00. Билеты можно приобрести на сайте bilesuserviss.lv.