Бывший футболист сборной России заразился коронавирусом

Также отмечается, что тесты остальных представителей екатеринбургской команды не выявили случаев инфицирования.

"Заболевание у Павла Погребняка протекает в лёгкой форме. Его здоровью ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о случаях заболевания в московском "Локомотиве" (Джефферсон Фарфан), "Динамо" (Роман Евгеньев) и "Рубине" (Константин Плиев). В "Краснодаре" и "Оренбурге" некоторые игроки уже переболели Covid-19.

36-летний Погребняк выступает за "Урал" с 2018 года. Ранее футболист выступал за "Спартак", "Балтику", "Химки", "Шинник", "Томь", "Зенит", "Штутгарт", "Фулхэм", "Рединг", московское "Динамо" и "Тосно" из Ленинградской области. В составе сборной России нападающий провёл 33 матча, забив 8 голов.

Чемпионат России по футболу из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить турнир с 21 июня.