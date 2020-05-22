Из правления Rīgas namu pārvaldnieks уволили двух человек

Саулитис занимал должность временной главы Rīgas namu pārvaldnieks с ноября прошлого года. В свою очередь руководитель отдела закупок и контроля Скрастиня в правлении работала с февраля этого года.

Согласно неофициальной информации, имеющейся в распоряжении агенства LETA, Саулитис подал заявление об увольнении со следующей недели, однако от должности его освободили уже в пятницу, 22 мая.

Независимые аудиторы подвергли резкой критике деятельность муниципального домоуправления Rīgas namu pārvaldnieks, и советуют Рижской думе отдать его на приватизацию.

Домоуправление Rīgas namu pārvaldnieks объединяет 15 муниципальных предприятий и полностью принадлежит Рижской думе. RNP в нынешнем виде существует уже 10 лет и обслуживает более 4000 жилых зданий. В аудите специалисты отмечают, что RNP был создан как временное решение, и сейчас его работа противоречит этой установке. Аудиторы считают, что RNP должно помочь самим квартировладельцам перенять на себя управление домами.