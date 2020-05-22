От Covid-19 умер дворецкий, проработавший в Белом доме 50 лет. Он служил 11 президентам

Уилсон Рузвельт Джерман, который работал в Белом доме с 1957 по 2012 годы, умер от Covid-19. Ему был 91 год. О его кончине сообщает Esquire со ссылкой на FOX.
За эти годы Джерман успел поработать уборщиком, швейцаром и дворецким.
Его внучка Джамиля Гарретт рассказала, что Джермана повысили до дворецкого, когда на пост президента пришел Джон Кеннеди. А бывшая первая леди Мишель Обама включила фотографию Джермана в свои мемуары.
Tonight on @fox5dc at 10p -— ShawnYancy (@Fox5Shawn) May 20, 2020
He served at the pleasure of 11 U.S. Presidents... during his 55 years at the White House.
Last weekend, he passed from COVID-19.
My exclusive interview with the granddaughter of White House butler, Wilson Jerman is next! pic.twitter.com/SBiXbQLiud
"Он был первым человеком, которого мы видели утром, когда покидали резиденцию, и последним человеком, которого мы видели каждую ночь, когда возвращались. Он был прекрасным человеком", - так о нем отзывался Джордж Буш-младший.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!