От Covid-19 умер дворецкий, проработавший в Белом доме 50 лет. Он служил 11 президентам

За эти годы Джерман успел поработать уборщиком, швейцаром и дворецким.

Его внучка Джамиля Гарретт рассказала, что Джермана повысили до дворецкого, когда на пост президента пришел Джон Кеннеди. А бывшая первая леди Мишель Обама включила фотографию Джермана в свои мемуары.

Tonight on @fox5dc at 10p -

He served at the pleasure of 11 U.S. Presidents... during his 55 years at the White House.

Last weekend, he passed from COVID-19.

My exclusive interview with the granddaughter of White House butler, Wilson Jerman is next! pic.twitter.com/SBiXbQLiud — ShawnYancy (@Fox5Shawn) May 20, 2020

"Он был первым человеком, которого мы видели утром, когда покидали резиденцию, и последним человеком, которого мы видели каждую ночь, когда возвращались. Он был прекрасным человеком", - так о нем отзывался Джордж Буш-младший.