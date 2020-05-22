Пт, 22.05.2020
Единственный способ, которым я могу описать это - почти как электричество или огонь, бегущий по венам. 14-летний Джека МакМорроу с Covid-19

От Covid-19 умер дворецкий, проработавший в Белом доме 50 лет. Он служил 11 президентам

ФОТО: The White House

Уилсон Рузвельт Джерман, который работал в Белом доме с 1957 по 2012 годы, умер от Covid-19. Ему был 91 год. О его кончине сообщает Esquire со ссылкой на FOX.

За эти годы Джерман успел поработать уборщиком, швейцаром и дворецким.

Его внучка Джамиля Гарретт рассказала, что Джермана повысили до дворецкого, когда на пост президента пришел Джон Кеннеди. А бывшая первая леди Мишель Обама включила фотографию Джермана в свои мемуары.

"Он был первым человеком, которого мы видели утром, когда покидали резиденцию, и последним человеком, которого мы видели каждую ночь, когда возвращались. Он был прекрасным человеком", - так о нем отзывался Джордж Буш-младший.

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