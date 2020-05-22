ЧП в Кенгарагсе: можно ли жить в доме с пробитой стеной и что грозит виновному водителю

О несчастном случае напоминают осколки деталей, поврежденный асфальт и огромная дыра в стене многоэтажного дома. Пострадавшую квартиру приводят в порядок.

Жильцы выносят из комнаты бетонные обломки. Несмотря на то, что пробитая стена является несущей, специалисты пришли к выводу, что повреждения здания не создают угрозы.

Однако теперь придется проводить масштабные ремонтные работы - как в помещениях, так и в самом фасаде здания. Хозяева квартиры обеспокоены тем, как решат финансовую сторону ремонтных работ, лишних средств у них нет. Однако представители Бюро страховщиков транспортных средств сообщают, что пострадавшие получат компенсацию.

Виновный водитель и его пассажир получили серьезные травмы, в том числе грудной клетки и головы. В стационар также доставлены четыре пассажира троллейбуса.

Против водителя начат уголовный процесс, в рамках которого ему грозит наказание до десяти лет тюрьмы.

Галерея: ЧП в Кенгарагсе