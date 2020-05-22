ЧП в Кенгарагсе: можно ли жить в доме с пробитой стеной и что грозит виновному водителю

В среду, 20 мая, в Кенгарагсе 15-й троллейбус въехал в жилой дом. Позже было установлено, что водитель Mercedes, который подвергнул опасности многих, за рулем автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Передача Degpunktā на TV3 рассказывает подробности, и самое главное - безопасно ли жить в доме, в котором троллейбус пробил дыру?
О несчастном случае напоминают осколки деталей, поврежденный асфальт и огромная дыра в стене многоэтажного дома. Пострадавшую квартиру приводят в порядок.
Жильцы выносят из комнаты бетонные обломки. Несмотря на то, что пробитая стена является несущей, специалисты пришли к выводу, что повреждения здания не создают угрозы.
Однако теперь придется проводить масштабные ремонтные работы - как в помещениях, так и в самом фасаде здания. Хозяева квартиры обеспокоены тем, как решат финансовую сторону ремонтных работ, лишних средств у них нет. Однако представители Бюро страховщиков транспортных средств сообщают, что пострадавшие получат компенсацию.
Виновный водитель и его пассажир получили серьезные травмы, в том числе грудной клетки и головы. В стационар также доставлены четыре пассажира троллейбуса.
Против водителя начат уголовный процесс, в рамках которого ему грозит наказание до десяти лет тюрьмы.
Галерея: ЧП в Кенгарагсе
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