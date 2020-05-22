Стали жителями "подмостовья". В Даугавпилсе открыли путепровод за 13 млн евро, у местных есть вопросы

Сообщается, что путепровод в нынешнем виде проектировался с 2014 по 2017 год. Общая стоимость подписанных в ноябре 2017 года договоров составила 13 млн евро, из которых 7,65 млн евро - европейское финансирование проекта. Чуть более 2 млн евро получены из государственного дотационного фонда и других публичных источников финансирования, 3,33 млн евро город взял в кредит.

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Сразу после открытия нового путепровода даугавпилчане сразу обнаружили "дыру" в стене - по их словам, в одном месте отсутствует соединение стен звукоизоляции, образуя небезопасный проход. Это подтверждают и местные СМИ. Они публикуют фотографии, на которых заметно, что между двумя стенами есть отверстие, через которое с легкостью можно попасть сразу на проезжую часть.

В ответ на претензии жителей города в департаменте развития Даугавпилсской думы пояснили, что две шумоизолирующие стены, соединение между которыми отсутствует, предназначены для разных частей путепровода - одна для моста, а вторая для дороги.

По утвержденному проекту 2017 года соединяющий узел для этих стен не предусмотрен.

Управление коммунального хозяйства Даугавпилсской думы, в свою очередь, обратилось к проектировщикам с просьбой дать пояснения и подготовить техническое решение для того, чтобы обеспечить непрерывность защитной стены.

Кроме того, в результате строительства путепровода владельцы находящихся рядом домов оказались практически жителями "подмостовья" - дорога фактически проходит над крышами их одноэтажных домов.

Фирма по оценке недвижимости Latio пришла к выводу, что рыночная стоимость недвижимости в районе путепровода упала - собственникам "домов под мостом" должны выплатить компенсацию.

Местный портал gorod.lv пишет, что среди собственников "домов под мостом" оказались три владельца недвижимости - они хотят, чтобы самоуправление выкупило их собственность. Три собственника одного из домов также соглашались только на выкуп их недвижимости городской думой, но теперь сошлись во мнении, что согласны получить компенсацию от самоуправления.