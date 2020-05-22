Пт, 22.05.2020
Мое фото 11 марта, за день до ЧС. Я купила костюм, который некуда надевать. Он так и не пришел в офис. Эрика Сташкевич, журналист TVNET

В авиакатастрофе в Пакистане выжили как минимум три человека

ФОТО: EPA/Scanpix

В авиакатастрофе в Карачи (Пакистан) выжили как минимум три человека из числа находившихся на борту. Об этом сообщает местное издание Dawn со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Выжившие были доставлены в госпитали, тяжесть полученных ими травм не уточняется. Сейчас на месте крушения продолжается спасательная операция.

Согласно разным источникам информации в самолете находились от 98 до 107 человек.

Самолет Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился при заходе на посадку в Карачи. Лайнер упал на жилой район.

Галерея: Крушение самолета в Пакистане

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