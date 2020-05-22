Смертность будет расти. Собянин предупреждает, но Путин спокоен

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Вице-премьер России ожидает увеличения смертности от коронавируса. Но президент уверен - ситуация стабилизируется.
- В Дагестане растет смертность от коронавируса. Власти называют ситуацию критической. В республику для борьбы с инфекцией выехали военные врачи из Подмосковья.
- Российские ученые отчитываются об успешной разработке вакцины. Что это за препарат и когда начнут делать прививки?
- Грузия завершает режим чрезвычайного положения и отменяет комендантский час. Но некоторые ограничения все же сохраняются. Страна уже готовится и к приему туристов. Но на каких условиях будут пускать иностранцев?
- В Европе обеспокоены выходом США из договора об открытом небе.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 22.05.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.
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