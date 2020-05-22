Бывшую яхту экс-премьера России Медведева продают через Интернет почти за 2 млн евро

"Мы очень любим отслеживать судьбу героев наших расследований. Но вчера мы случайно нашли одну из героинь нашего расследования там, где совсем не ожидали. На сайте объявлений Авито", - написал Навальный.

Сейчас объявление удалено, но в кэше сохранилась его копия. За яхту, которая сейчас находится в Имеретинском морском порту Сочи, продавец хочет получить 134 миллиона рублей (1,7 млн евро).

ФОТО: Avito

"Это яхта Фотиния стоит в Плесе прямо у дачи Медведева. Яхта принадлежала Дмитрию Медведеву с 2009 по 2015 годы, то есть почти весь его президентский период. Названа так в честь очень набожной жены Медведева Светланы - её церковное имя Фотиния", - прокомментировал Навальный.

Яхта, о которой идет речь, упоминалась в фильме Навального "Он вам не Димон". По данным Навального, подконтрольная Медведеву фирма купила ее в 2009 году. В 2015 году она была продана бизнесмену Николаю Шамалову.