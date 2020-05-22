Бывшую яхту экс-премьера России Медведева продают через Интернет почти за 2 млн евро

Бывшую яхту бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева выставили на продажу. Внимание на это обратил Алексей Навальный.
"Мы очень любим отслеживать судьбу героев наших расследований. Но вчера мы случайно нашли одну из героинь нашего расследования там, где совсем не ожидали. На сайте объявлений Авито", - написал Навальный.
Сейчас объявление удалено, но в кэше сохранилась его копия. За яхту, которая сейчас находится в Имеретинском морском порту Сочи, продавец хочет получить 134 миллиона рублей (1,7 млн евро).
"Это яхта Фотиния стоит в Плесе прямо у дачи Медведева. Яхта принадлежала Дмитрию Медведеву с 2009 по 2015 годы, то есть почти весь его президентский период. Названа так в честь очень набожной жены Медведева Светланы - её церковное имя Фотиния", - прокомментировал Навальный.
Яхта, о которой идет речь, упоминалась в фильме Навального "Он вам не Димон". По данным Навального, подконтрольная Медведеву фирма купила ее в 2009 году. В 2015 году она была продана бизнесмену Николаю Шамалову.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!