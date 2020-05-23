Во время видеоконференции мужчина убил своего отца

Дуэйт Пауерс общался по видео с группой людей, когда его сын Томас совершил нападение. Свидетели сразу стали звонить в оперативные службы, сообщила полиция.

32-летний убийца покинул место преступления.

Но через час его задержали и доставили в больницу - он поранился, когда выпрыгивал из окна, покидая место преступления.

Подробностей больше нет.