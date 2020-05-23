Сб, 23.05.2020
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Во время видеоконференции мужчина убил своего отца

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

Некий мужчина убил своего отца в момент, когда тот принимал участие в видеоконференции на платформе Zoom, сообщает CNN. Убийство произошло в Нью-Йорке, США. 

Дуэйт Пауерс общался по видео с группой людей, когда его сын Томас совершил нападение. Свидетели сразу стали звонить в оперативные службы, сообщила полиция. 

32-летний убийца покинул место преступления.

Но через час его задержали и доставили в больницу - он поранился, когда выпрыгивал из окна, покидая место преступления.

Подробностей больше нет. 

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