Во время видеоконференции мужчина убил своего отца

Некий мужчина убил своего отца в момент, когда тот принимал участие в видеоконференции на платформе Zoom, сообщает CNN. Убийство произошло в Нью-Йорке, США.
Дуэйт Пауерс общался по видео с группой людей, когда его сын Томас совершил нападение. Свидетели сразу стали звонить в оперативные службы, сообщила полиция.
32-летний убийца покинул место преступления.
Но через час его задержали и доставили в больницу - он поранился, когда выпрыгивал из окна, покидая место преступления.
Подробностей больше нет.
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