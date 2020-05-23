Видео ⟩ "В Риге я начала петь": звезда сериала "Сладкая жизнь" представила клип, снятый в Латвии

Режиссером видео выступила Аксинья Гог (автор пятичасового фильма об Эрмитаже, сделанного в сотрудничестве с Apple). Предложение снять видео с романтическим настроением шло от самой Аксиньи. Об этом пишет Harper`s Bazaar.

Актрисе понравилось самой быть главной и проводить кастинг. Съемки клипа проходили в Риге, которую Мария нежно любит.

"Там я забываю про хлопоты и московскую суету, про бесконечные дела, цели, амбиции и намерения. Там мне удается сконцентрироваться на жизни: на море, на ощущениях, на общении с друзьями. Именно в Риге я начала петь, сочинять песни, поэтому свое первое музыкальное видео захотелось связать с этим городом, я ему бесконечно благодарна за легкость и вдохновение", - призналась она.

Известно, что в проекте принимал участие известный латвийский визажист и гример Елена Пидяш.

"Все мои песни - авторские. Мелодии, которые случайно попадают в голову, крутятся в ней и там же остаются. Мои песни о вымышленной воображаемой любви. Когда ты гуляешь где-то по незнакомому городу и тобой овладевает дух авантюризма и желание влюбиться. Женскому сознанию свойственно сочинять влюбленность, чтоб подняться над рутинным. Так что для меня эта песня - о выдуманной любви: идеальной, абсолютной, потому что она существует исключительно в пределах фантазии. Клип как раз об этом", - написано в описании клипа.

Ранее мы писали про клипы, которые были сняты в Латвии.

Видео: Мария Шумакова - "Босиком"