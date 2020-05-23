Рафаэлла, ради которой Неймар пропускает матчи. Кто она?

Рафаэлла - младшая сестра одного из самых узнаваемых футболистов мира Неймара , лидера сборной Бразилии по футболу. Они настолько близки, что у футболиста даже есть татуировка с изображением сестры.

Она развивает собственный бизнес, строит карьеру модели. В Instagram у неё 5,5 миллионов подписчиков. И дело в таком успехе вряд ли связано с братом - Рафаэлла прекрасна сама по себе, отмечает Eurosport.

Она занимается благотворительностью в фонде своего брата - они помогают детям из своего родного района, где царит бедность и разруха.

Родилась Рафаэлла с фамилией как у брата - Да Сильва Сантос, но когда достигла совершеннолетия, сменила её на Бекран. Возможно, это связано с британским полузащитником Дэвидом Бекхэмом, которым Рафаэлла восхищалась с раннего детства, пишет бразильское издание Globo.

Ходят слухи, что Рафаэлла встречалась с Габриэлом Барбосой, партнёром Неймара по соборной. Но в 2018 году роман прекратился.

28 февраля 2015 года, будучи игроком "Барселоны", Неймар получил пятое предупреждение за сезон и был "забанен" до следующего тура. Он уехал на родину, но уже к матчу 14 марта был в строю. Такой же трюк Неймар повторил в следующем сезоне - и уехал на костюмированную вечеринку по случаю дня рождения сестры Рафаэллы.

Было сложно это сделать, но Неймар добился своего.

Два года спустя футболист потянул мышцу и был освобожден от игр до 12 марта. В 2018 он повредил кость. Но вот в 2020 году всё изменилось - день рождения своей сестры он провёл на поле, где помог разгромить "Боруссию" в Лиге чемпионов.