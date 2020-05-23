В Риге пройдет первый "Особенный фестиваль Осокина @152"

В новом центре музыки Yamaha (Бривибас 152) с акустическими концертами выступят любимые артисты Латвии - Владислав Наставшев, Chris Noah, Катрина Гупало, Рихард Либиетис и, конечно же, сам Андрей Осокин.

Идея о фестивале зрела у пианиста Андрея Осокина уже несколько лет, но реализовалась именно сейчас, когда праздник встречи с публикой стал вновь возможен.

Андрей Осокин ФОТО: Пресс-фото/ Янис Романовскис

"На каждом концерте только 20 счастливых слушателей смогут насладиться музыкой - опять вблизи, опять вживую - после долгой и страшной тишины двух месяцев.

Словно глоток свежего, чистого воздуха, на превосходных инструментах Yamaha несколько вечеров подряд, замечательные музыканты будут создавать волшебное, особенное настроение для своих любимых слушателей! " - так говорит пианист Андрей Осокин.

В первый день фестиваля 29 мая состоится акустический концерт певца и гитариста Chris Noah и певицы, и пианистки Катрины Гупало, в котором прозвучат новые оригинальные композиции музыкантов, вечером 30 мая услышим вблизи виртуозную и романтическую программу Андрея Осокина, 31 мая выступит виртуозный гитарист Рихард Либиетис, а 5 июня в свою неповторимую программу песен исполнит Владислав Наставшев. Программа концерта 6 июня будет объявлена отдельно.

Количество билетов ограничено - каждый концерт может посетить только 20 слушателей.

Во время мероприятий будут обеспечены все определенные государством условия безопасности. В сотрудничестве с винным баром Garage у слушателей концертов будет возможность во время концерта продегустировать изысканные вина.