"Весь вирус на бороде остается". Муниципальная полиция в Риге провела 400 "масочных" рейдов

Рейды сотрудники RPP проводят совместно с контролерами Rīgas satiksme. В один из рейдов отправились журналисты TV3.

В Пурвциемсе один пассажир сказал, что маску не носит, потому что "весь вирус на усах остается", после чего покинул салон автобуса.

Пресс-секретарь RPP Том Садовскис рассказал, что полиция провела более 400 проверок и констатировала более 700 нарушений "масочного режима".

"За это время составлен только один протокол, потому что люди сотрудничают с полицией", - сказал Садовскис.

Он отметил, что RPP дала рижанам и гостям города достаточно времени для того, чтобы привыкнуть к необходимости прикрывать лицо. Проверки продолжат проводить, и в будущем штрафов может быть больше, чем один за неделю. Как известно, штраф может составить до 2000 евро, но RPP такие внушительные штрафы за неприкрытое лицо выписывать не будет.

Проверки проводит в зоне своей компетенции и Региональная муниципальная полиция, например, в Кекаве.

Видео: Сюжет TV3 о проверках "масочного режима"