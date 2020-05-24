15 лет назад пародия на Знарка взорвала интернет. Её автор о том, как он устал от шуточек за эти годы

Впервые эту шуточную зарисовку показал телеканал LNT в рамках юмористической передачи Ak, kungs! (в переводе на русский - "О, Господи!", Прим.ред.). Это случилось в самом начале 2000-х, когда ещё не было популярных платформ видеохостинга.

Čempionu brokastis #17: Алдис Калниньш о пародии на Знарка

Изображаемый Калниньшем Знарок стал гостем студии, где отвечал на вопросы ведущих Дагмары Леганте и Виестурса Дуле.

Хоккеисты, несомненно, часто используют крепкие словечки, которые в эфире телевидения "запикивают". В тот день зрители LNT услышали очень много "пи", так как Калниньш уж очень вжился в роль нападающего родом из Челябинска.

Интернет же "взорвался" в 2006 году - именно тогда в популярной на тот момент социальной сети draugiem.lv появилось полутораминутное видео из этого скетча.

Здесь зрители смогли оценить его во всей красе, со всем богатым русским матом. С тех пор Алдису приходится постоянно слышать о своём легендарном выступлении.

Примечательно, что фразы с той пародии до сих пор в обиходе в хоккейных кругах. Так тренер сборной Латвии Артис Аболс на Чемпионате мира 2017 года после одной из тренировок посмешил журналистов.

Он рассказывал об изменениях в составе в матче против россиян, а на фоне машина по чистке льда всё время издавала пикающие звуки. В тот момент, когда журналисты обдумывали следующий вопрос, Аболс заполнил паузу известной фразой из того видео:

"Выключите эти пикалки, уже сам не слышу, что говорю!" - практически слово в слово Аболс повторил слова Калниньша в образе Знарка.

Аболс и потом часто употреблял фразу "есть задание" с того видео, а нападающий сборной Латвии Лаурис Дарзиньш многократно использовал фразу "без драмы".

По словам Калниньша, всё сказанное им в роли Знарка было импровизацией. До съёмок он лишь договорился с ведущими о приблизительных темах беседы.

Кстати, в том выпуске на Калниньше майка защитника сборной Латвии того времени Родриго Лавиньша - её достала его супруга Яна Дулевска, на тот момент она была частью команды этого шоу. Остальная экипировка у Алдиса была своя - он с детства играет в хоккей.

По признанию Алдиса, он обычно избегает интервью об этом легендарном видео, но на этот раз всё же согласился побеседовать и извинился перед всеми, если он когда-нибудь кому-нибудь нагрубил в ответ на шутки из него:

"Вы и меня поймите, 15 лет каждый день слышать одни и те же фразы в свой адрес - это может и не вызвать адекватного юмора в ответ. Я тоже человек".

Сегодня жизнь Алдиса уже не связана с профессиональным юмором - он использует своё художественное образование, у него диплом декоратора и дизайнера.

Отметим, что знаменитое видео с пародией Алдиса на Олега Знарка можно легко найти на просторах YouTube. Советуем смотреть не полутораминутный фрагмент, а весь скетч полностью.