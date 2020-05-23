Испания открывает границы для туристов, в США показывают, как посещать парк

Россия

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 9434 новых случая Covid-19. Это на 540 человек больше, чем день назад, отмечает "Медуза".

С начала эпидемии коронавирусную инфекцию выявили у 335 882 человек.

За сутки в России умерли 139 человек с Covid-19, с начала распространения инфекции в России - 3388 человек.

С начала эпидемии в России излечились 107 936 человек.

Литва

За сутки в Литве зафиксировано 12 новых случаев Covid-19, общее число подтвержденных случаев достигло 1616, сообщил в субботу Минздрав республики.

По данным литовского Национального центра общественного здравоохранения на 23 мая болеют 410 человек, всего с начала пандемии от коронавируса погибли 63 человека, восемь человек с диагнозом Covid-19 скончались по другим причинам.

Выздоровели в Литве 1135 человек, в изоляции находятся - 453. За весь период было проведено 264 882 теста.

Эстония

За последние сутки в Эстонии добавились 14 позитивных результатов тестирования на короновирус, новых летальных исходов не было.

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 650 первичных тестов на Covid-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, позитивными оказались 14 из них, то есть 2,2 процента, сообщил в субботу утром BNS департамент здоровья.

По данным регистра населения, за последние 24 часа добавились 9 позитивных результатов тестирования на коронавирус в Харьюском уезде, из них 4 - в Таллинне, 3 - в Пярнуском уезде и два — в Ляэнеском уезде.

По состоянию на утро субботы госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 37 пациентам, из них один находится на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 317 человек, завершены 328 случаев заболевания.

По состоянию на утро субботы выздоровели 1526 человек, у 992 из них история болезни закрыта, у 534 позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад и человек не лечился в больнице.

Новых летальных исходов в течение минувших суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 64 человека.

Всего в Эстонии сделано более 75 000 первичных тестов, из них позитивный результат на SARS-CoV-2 дали 1821, то есть 2,4 процента.

Беларусь

23 мая, согласно информации на worldometers.info, в стране 35 244 заболевших, 194 скончавшихся и 13 528 выздоровевших. За последние сутки зарегистрирован 941 новый случай и четыре смерти пациентов с Covid-19.

Что еще в мире?

В Испании заявили об открытии границ.

"Этим летом будет туристический сезон", - заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Сообщается, что Испания откроет свои границы для въезда иностранных туристов, начиная с июля, а 8 июня возобновится чемпионат страны по футболу.

Отметим, что по числу выявленных зараженных страна занимает пятое место в мире после США, России, Бразилии и Великобритании.

В Сан-Франциско показывают, как необходимо соблюдать дистанцирование. Так в четырех парках появились трехметровые круги на траве, расположенные на расстоянии двух с половиной метров друг от друга.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Как известно, США лидируют по числу заболевших Covid-19: вирус обнаружили у более 1,6 миллиона человек, из них более 95 тысяч умерли, 350 тысяч выздоровели, пишет "Медуза".