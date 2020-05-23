Сб, 23.05.2020
Я хочу, чтобы чиновники внимательнее относились к людям. Латвия - маленькая страна, тут и так немного людей, я - иностранка, хочу платить налоги, благоустраиваю дом, почему же не пойти мне навстречу, не дать информацию превентивно? Живущая в Латвии Раъно из Ташкента

Вирус и дети: как Covid-19 приспосабливается к детскому организму

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ФОТО: AP/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

В этом выпуске: 

  • Точка неВОЗврата: мировое сообщество требует расследования действий руководства Китая и ВОЗ, президент США грозит полностью прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения.
  • Вирус и дети: как Covid-19 приспосабливается к детскому организму.
  • Дональд Трамп и гидроксихлорохин: профилактика "на высшем уровне".

Врач-педиатр Михаил Мирер из Пенсильвании признал, что на врачей обрушился новый вызов - если о том, как протекает коронавирус у взрослых, какие бывают его формы и возможное лечение за эти месяцы стало уже более-менее понятно, теперь у врачей все больше вопросов вызывает так называемый "мультисистемный тяжелый воспалительный синдром", который все чаще обнаруживают у детей от Великобритании до Нью-Йорка. К сожалению, уже были летальные случаи. 

Все подробности в новом выпуске!

Видео: Итоги| 23.05.2020 

Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать. 

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