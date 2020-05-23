TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты.
В этом выпуске:
- Точка неВОЗврата: мировое сообщество требует расследования действий руководства Китая и ВОЗ, президент США грозит полностью прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения.
- Вирус и дети: как Covid-19 приспосабливается к детскому организму.
- Дональд Трамп и гидроксихлорохин: профилактика "на высшем уровне".
Врач-педиатр Михаил Мирер из Пенсильвании признал, что на врачей обрушился новый вызов - если о том, как протекает коронавирус у взрослых, какие бывают его формы и возможное лечение за эти месяцы стало уже более-менее понятно, теперь у врачей все больше вопросов вызывает так называемый "мультисистемный тяжелый воспалительный синдром", который все чаще обнаруживают у детей от Великобритании до Нью-Йорка. К сожалению, уже были летальные случаи.
Все подробности в новом выпуске!
Видео: Итоги| 23.05.2020
Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать.
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