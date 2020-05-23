Вирус и дети: как Covid-19 приспосабливается к детскому организму.

Врач-педиатр Михаил Мирер из Пенсильвании признал, что на врачей обрушился новый вызов - если о том, как протекает коронавирус у взрослых, какие бывают его формы и возможное лечение за эти месяцы стало уже более-менее понятно, теперь у врачей все больше вопросов вызывает так называемый "мультисистемный тяжелый воспалительный синдром", который все чаще обнаруживают у детей от Великобритании до Нью-Йорка. К сожалению, уже были летальные случаи.