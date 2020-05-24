"Я бы приехала в любой момент": Ольга Бузова о требованиях мужчины, захватившего банк

"Медуза" со ссылкой на "Альфа-банк" сообщила, что при задержании захватчика никто не пострадал. По предварительной информации, мужчина захватил заложников из-за долгов по кредитам.

По сведениям "Интерфакса", во время переговоров с полицией захватчик "выдвигал абсурдные и противоречивые требования". Предположительно, он находился под воздействием стимулирующих веществ. Одним из требований мужчины, по данным российских Telegram-каналов, было привезти к нему телеведущую Ольгу Бузову.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников.

Ольга не смогла оставить произошедшее без внимания и записала в Instagram обращение к своим подписчикам.

Звезда со слезами в голосе рассказала, что слышала страшные новости про захват заложников. Хотя ее всю трясет и ей очень страшно, но если надо было бы, то она бы приехала по требованию захватчика.

"Меня ввергла в шок сегодняшняя новость… Я бы приехала в любой момент на встречу и разговор с террористом. Если бы я могла помочь и правоохранительные органы ко мне обратились", - сказала она на видео.

Бузова рада, что все закончилось хорошо и спецслужбы сработали идеально.

"Слава богу, что этот ужас закончился. Я выяснила, что ни один человек не пострадал. Спасибо спецслужбам за это… Мне страшно от того, в каком мире мы живем", - указала она.

В завершение Ольга попросила подписчиков быть внимательными и осторожными.