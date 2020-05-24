Ягр, Каспарайтис, Морозов. Как в "Брат-2" попали настоящие хоккеисты?

Напомним, по сюжету Константин Громов рассказывает другу Даниле Багрову, с которым вместе воевал в Чечне, о проблемах своего брата-близнеца - американский бизнесмен Ричард Меннис отбирает у него всю зарплату в клубе НХЛ "Питтсбург Пингвинз". Эту же ситуацию Громов рассказал и своему боссу, российскому банкиру Константину Белкину, у которого намечались дела с тем самым Меннисом. Чтобы не мешать большому бизнесу, помощники Белкина разобрались с Громовым, убив его. Данила это так не оставил.

Багров отправился в США на поиски брата-близнеца своего сослуживца. Они встретились на тренировке "Питтсбурга".

Примечательно, что это была настоящая тренировка команды, шёл реальный тренировочный процесс.

"Свет я никакой там не ставил, его было достаточно. Вся съёмка заняла максимум полчаса. Дублей особо не было - один или два. Мы с Лешей (Алексеем Балабановым, режиссёром фильма - Прим.ред.) вообще особенно дублей не делали. Поставили камеру, быстро отсняли, никому не мешали, потом тренировка пошла дальше", - в интервью Sports.ru рассказывал оператор фильма Сергей Астахов.

ФОТО: Кадр из видео

Как выяснилось, организовать съёмки на настоящей площадке "Питтсбурга" помог актёр Александр Дьяченко, сыгравший в фильме близнецов Громовых. Известно, что в начале 90-х Дьяченко переехал из России в Штаты и на тот момент был агентом хоккеиста Алексея Морозова.

Продюсер фильма Сергей Сельянов говорил Sports.ru, что Дьяченко был знаком с людьми из хоккея, именно он и договорился с Яромиром Ягром, Дарюсом Каспарайтисом и остальными.

У Дарюса Каспарайтиса получилась самая большая роль продолжительностью около пяти секунд - он подъезжает к Дмитрию Громову и зовёт его вернуться к тренировке. Дмитрий в ответ знакомит его с Данилой, а Каспарайтис пожимает руку Багрову и представляется: "Дарюс".

Вот этот момент:

ФОТО: Кадр из видео

"Не знал, что "Брат 2" станет культовым, я смотрел его много раз. Это один из лучших российских фильмов. Приятно, что я участвовал в съёмках. У меня большой потенциал. Уже 20 лет жду, чтобы кто-то позвонил мне и предложил роль", - шутил потом в интервью "Советскому спорту" Каспарайтис.

Оператор фильма Сергей Астахов рассказал, что "были нужны люди, которые известны всему миру, так что мы понаблюдали и за Ягром".