Предприятие из Екабпилса поставит респираторы для нужд госучреждений

Зарегистрированное в Екабпилсе предприятие Tavol предоставит респираторы с уровнем защиты FFP2. Сумма договора 69 665 евро.

Ранее с этим же предприятием был заключен договор о поставке 10 800 респираторов с уровнем защиты FFP3, общая сумма договора составила 75 794, пишет LETA.

Правительство ранее решило, что все необходимые для ограничения Covid-19 средства защиты для нужд госучреждений закупит VAMOIC. Армия доставит их по назначению.

Ранее VAMOIC заключило договор о поставках одноразовых масок и респираторов с предприятиями, зарегистрированными в Латвии и Сингапуре - Titled и ADI Trading PTE Ltd.