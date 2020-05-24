Вс, 24.05.2020
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Предприятие из Екабпилса поставит респираторы для нужд госучреждений

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Государственный центр защиты военных объектов и закупок (VAMOIC) на этой неделе заключил договор о поставке 16 450 респираторов для госучреждений, сообщило Министерство обороны. 

Зарегистрированное в Екабпилсе предприятие Tavol предоставит респираторы с уровнем защиты FFP2. Сумма договора 69 665 евро.

Ранее с этим же предприятием был заключен договор о поставке 10 800  респираторов с уровнем защиты FFP3, общая сумма договора составила 75 794, пишет LETA. 

Правительство ранее решило, что все необходимые для ограничения Covid-19 средства защиты для нужд госучреждений закупит VAMOIC. Армия доставит их по назначению. 

Ранее VAMOIC заключило договор о поставках одноразовых масок и респираторов с предприятиями, зарегистрированными в Латвии и Сингапуре - Titled и ADI Trading PTE Ltd. 

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