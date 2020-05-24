Предприятие из Екабпилса поставит респираторы для нужд госучреждений

Государственный центр защиты военных объектов и закупок (VAMOIC) на этой неделе заключил договор о поставке 16 450 респираторов для госучреждений, сообщило Министерство обороны.
Зарегистрированное в Екабпилсе предприятие Tavol предоставит респираторы с уровнем защиты FFP2. Сумма договора 69 665 евро.
Ранее с этим же предприятием был заключен договор о поставке 10 800 респираторов с уровнем защиты FFP3, общая сумма договора составила 75 794, пишет LETA.
Правительство ранее решило, что все необходимые для ограничения Covid-19 средства защиты для нужд госучреждений закупит VAMOIC. Армия доставит их по назначению.
Ранее VAMOIC заключило договор о поставках одноразовых масок и респираторов с предприятиями, зарегистрированными в Латвии и Сингапуре - Titled и ADI Trading PTE Ltd.
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