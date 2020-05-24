"Доширак" и вино: что известно о захватчике банка в Москве

Захватчик забаррикадировал дверь ножкой от стула. Наедине с Алексеем остался клиент банка Федор, который предложил ему выпить вина, сообщает РИА Новости. Захватчик согласился и мужчины выпили. Федор в это время вел прямую трансляцию в Instagram. Сейчас профиль закрыт.

У Барышникова было одно требование - привести телеведущую Ольгу Бузову. Та, кстати, позже сообщила, что пришла бы.

После захвата Барышникова сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его рюкзаке две пачки "Доширака" и складной нож.

Полиция полагает, что у прибывшего из другого региона Барышникова не было определенного места жительства.

Барышникова увезли в следственное управление, а вместе с ним и клиента Федора. Полиции показались странными такие "теплые" отношения между клиентом и захватчиком. Они проверят, не причастен ли к захвату и Федор.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал: у Барышникова скопились долги на общую сумму более 1,8 млн рублей (порядка 25 тысяч евро) - задолженности по налогам и сборам, неоплаченные дорожные штрафы и взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц. Также сообщается, что Барышников был ранее судим за угон машины.

Во время операции по захвату Барышникова никто не пострадал.